Vegvesenet kontrollerer russebusser gratis

– Våre beste fagfolk er på plass for å gi gode råd til årets russ. Vi sørger også for å sjekke at bussen eller bilen er så sikker som den kan være. Alt dette gjør vi uten at det koster russen ei krone, sier Øyvind Lund i Statens vegvesen i en pressemelding.

Blir russebilen eller -bussen godkjent i kontrollen, får den en oblat i frontruta.

Med denne på plass slipper man lange stopp i tekniske kontroller langs veiene i russetida, samtidig som russen vet at bussen eller bilen de kjører, er trafikksikker.

– Dette tiltaket er til for å bedre sikkerheten til russen som skal ut på veiene våre i april og mai. Over halvparten av bussene Statens vegvesen kontrollerte langs veien i mai i fjor, fikk bruksforbud, sier Lund.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i regelverket for ombygging av busser til russebusser, men Lund opplyser at de også kan gi ungdommene råd og nyttige tips slik at ombyggingen blir både lovlig og trafikksikker. Også denne rådgivningen er helt gratis.

