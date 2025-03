Støre om Trumps våpenstans: – Veldig alvorlig for Ukraina

– For Ukraina er dette veldig alvorlig. Det ser ut som det er bekreftet at det er stoppet, også det som er underveis i Ukraina, sier Støre til NRK.

Han sier det er klart at hjelpen fra USA har vært helt avgjørende for Ukrainas forsvarskamp. Og kampene pågår fortsatt til tross for signalene fra USA, påpeker han.

– Det er et veldig alvorlig signal for Ukraina og også for Europa, og jeg mener også for USA. Løsningen på denne konflikten er viktig på begge sider. Vi må forsøke å finne fram til løsningen sammen, sier han og fortsetter:

– Den amerikanske militærhjelpen er av stor betydning. Det er også den europeiske. Men hvis den amerikanske blir borte, det er jo en pause han snakker om, så vil det ha veldig alvorlig effekt. Det vil sterkt redusere muligheten for å føre forsvarskampen.

