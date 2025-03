Søreide etter USAs våpenstans til Ukraina: – Gavepakke fra Trump til Putin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er dessverre ikke overraskende. Dette vil være en gavepakke fra Trump til Putin, så han kan fortsette den brutale krigen mot Ukraina, sier hun i en uttalelse.

Søreide viser til at det som kunne fått en rask slutt på krigen, var at USA la press på Putin for å få Russland til å trekke seg ut av Ukraina.

– I stedet velger Trump å legge presset på Zelenskyj og gjøre det vanskeligere for Ukraina å forsvare seg mot de russiske angrepene. Det er Russland – ikke Ukraina – som startet krigen og som holder krigen gående, minner hun om.

Et samlet Europa

Hun sier det er viktigere enn noen gang at Europa står sammen med Ukraina, og at Norge og resten av Europa øker støtten kraftig og dermed Ukrainas evne til å forsvare seg.

– Det er også en investering i vår egen sikkerhet.

– Dette er noe USA kommer til å angre på

USA-ekspert Hilmar Mjelde mener Trump hjelper Russland når de nå trekker den militære støtten til Ukraina.

– Dette hadde vært utenkelige for enhver tidligere president, både republikanere og demokrater. Russland er den største trusselen mot Vesten, og nå får de strategisk, taktisk og moralsk hjelp fra USA, sier Mjelde, som er professor ved Høgskulen på Vestlandet, til TV 2.

Kilder i Det hvite hus sier tirsdag at president Donald Trump pauser all militærhjelp til Ukraina. Trump ønsker angivelig å se en forpliktelse til å oppnå fred i krigen mellom Russland og Ukraina.

– Nå ser vi at USA går aktivt inn og gir Russland en stor og viktig håndsrekning, i det som er den største sikkerhetspolitiske krisen i Europa etter andre verdenskrig, sier Mjelde.

– Jeg tror USA skyter seg selv i foten. Dette er noe USA kommer til å angre på og kommer til å ta flere presidentperioder å ordne opp i, sier han.

