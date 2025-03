Sjøisen rundt Svalbard smelter i rekordfart

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser en oppsummering som Meteorologisk institutt har gjort for Svalbardposten.

Aldri før har man sett en så rask og stor reduksjon av sjøisen i dette området på denne tiden av året, skriver avisen.

– Både på Svalbard lufthavn og Ny-Ålesund blir årets februar den nest varmeste som er registrert, bare slått av 2014, sier forsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutts avdeling for klimatjenester.

«Ekstrem» er ordet hun bruker for å beskrive temperaturen i februar. Bjørnøya ligger også an til å få sin nest varmeste februar siden målingene startet.

Svalbard lufthavn registrerte temperaturer 1 grad over normalen i desember og 2,3 grader over normalen i januar. Årets vinter ligger an til å bli blant de ti varmeste siden målingene startet på lufthavnen.

Sjøisen fungerer som et kjølende lokk over Barentshavet, og mindre sjøis fører til at lufttemperaturen stiger kraftig. Ifølge Meteorologisk institutt er det nå rekordlave nivåer i Arktis.

– Vi er midt i vintersesongen, og isen har nesten ikke vokst på to uker, sier klimaforsker Signe Aaboe til Svalbardposten.

Les også: Forskere frykter Russland kan velge å teste Nato på Svalbard

Les også: 99 varmerekorder i Norge i februar

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)