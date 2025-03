Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å redde villreinen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Mange gode krefter må dra i samme retning hvis vi skal klare å redde villreinen. Nå foreslår vi en rekke tiltak for å snu den negative utviklingen vi har sett over tid, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Han mener tilstanden for villreinen i Rondane, Snøhetta og Knutshø villreinområder er dårlig, og at de må ha store nok områder å bevege seg på for å overleve.

Departementet sender forslag til tiltaksplaner for villreinen på høring i dag.

– Vi foreslår blant annet å legge om stier, redusere åpningstider på turisthytter, oppdatere arealplaner, kanalisere ferdsel og trafikk, og ta vare på trekkpassasjer som villreinen bruker, sier Eriksen.

Målet er å redusere belastningen på villreinen i områdene. Eriksen legger vekt på at tiltakene må ha bred oppslutning og lokal forankring. Han forteller også at det kommer tilskuddsordninger i tillegg til tiltak og midler fra statens side.

