Skolenedleggelsene: Innlandet klages inn for menneskerettighetsbrudd

Klagerne mener barnas menneskerettigheter har blitt brutt av både fylkeskommunen og Kunnskapsdepartementet i forbindelse med skolenedleggelsene.

– Hensynet til barnets beste må være mer enn papirjuss, og derfor må Sivilombudet se på saken, sier elevenes advokat John Christian Elden i en pressemelding.

I oktober i fjor vedtok fylkestinget i Innlandet å legge ned de videregående skolene på Dokka, Skarnes, Lom, Flisa, Sønsterud og Dombås fra neste høst.

Mener lang reisevei truer retten til utdanning

Flere av klagerne vil ifølge Elden få en daglig reisetid på opp mot to timer hver vei med nedleggelsen av skolene i Innlandet. De mener dette er en reiseavstand som truer retten til utdanning, og at konsekvensene i liten grad vurdert er av fylkeskommunen. De mener også at en svært lang reisevei kan frata elever med særskilte behov retten til utdanning.

I klagen hevder Elden at vurderingene av barnets beste har vært overfladisk og at involverte elever ikke har fått noen reell mulighet til å bli hørt. I tillegg trekkes flere individuelle forhold fram i klagen.

– Når vurderingen av barnets beste ble lagt fram kvelden før Fylkestinget gjorde vedtak i saken, bærer dette preg av rasjonaliseringer gjort i ettertid og ikke reelle vurderinger, sier advokat Elden.

Omfatter Kunnskapsdepartementet

Klagen omfatter også Kunnskapsdepartementets behandling av saken.

I klagen konkluderes det med at «samlet sett har Kunnskapsdepartementets lovlighetskontroll betydelige svakheter, slik at den i seg selv utgjør en ny urett overfor klagerne».

