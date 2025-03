Fagforbundet vil fjerne leksene i skolen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er barnas mulighet til fri lek som må styrkes, sier Tarjei Leistad i Fagforbundet i Trøndelag, som har fremmet forslaget i Fagforbundet, til Klassekampen.

Også fra LO i Trøndelag har det kommet et tilsvarende forslag. Begge argumenterer med at det ikke er en tydelig sammenheng mellom lekser og læring, og at lekser bidrar til forskjeller.

– Det er ikke alle unger som har ressurssterke foreldre som setter seg ned og hjelper med lekser, sier Stian Sagvold, som stiller som tredjekandidat for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag til stortingsvalget i september.

Skolenes landsforbund, som organiserer lærerne i LO, støtter ikke forslaget.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, sier hver enkelt lærer selv kan avgjøre om det skal være lekser eller ikke.

– Noen ganger kan det være greit med leksefri, andre ganger ikke. Det er vanskelig å generalisere, sier Walker.

Les også: Malkenes om skolen: – Vi har latt oss dominere av OECD i for stor grad (+)

Les også: Rapport: Små skoler sliter med å finne kompetente lærere