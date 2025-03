Virus-utbrudd: Drammen sykehus i gul beredskap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har dessverre fått et stort utbrudd. Dette har kommet på toppen av en situasjon som er ganske krevende for oss, med en kapasitet som er ganske presset, sier Oscar Kristiansen, avdelingssjef for medisinsk avdeling, til Drammens Tidende.

Det er medisinsk avdeling en og to som er rammet. Et 30-talls pasienter og ansatte er smittet.

Viruset ble ifølge avdelingssjefen oppdaget natt til fredag. Sengeposten på medisinsk avdeling en ble stengt ned lørdag, forteller Kristiansen.

– Vi har satt gul beredskap, som er det nest høyeste beredskapsnivået på sykehuset. Det vil si at vi må redusere planlagte ting, som operasjoner, som opptar sengeplasser.

Kristiansen sier at de er vant til å håndtere virusutbrudd på sykehuset og sammenligner håndteringen med koronapandemien.

– Vi klarer fint å håndtere det helt kritiske, men det er klart det er krevende.

Symptomer på norovirus, bedre kjent som omgangssyken, er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

