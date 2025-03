Støre: Norges verdifellesskap med USA ligger fast

På toppmøtet i London søndag understreket Støre og en rekke ledere at det er avgjørende at USA fortsatt er med når man går videre med en fredsplan.

Støre er ikke enig i at man nå svelger illiberale holdninger fra USA for å sørge for å holde på den amerikanske interessen.

– Vi har i Nato 32 demokratier som velger ulikt. Det kan være vedtak jeg finner illiberalt eller sterkt kritikkverdig, men slik er verden. Land skifter regjering og styresett, sa Støre (Ap) da han gjestet NRKs Politisk kvarter mandag.

– Tåler at man sier fra

Forholdet mellom Norge og USA bygger fortsatt et verdifellesskap, framholdt han. På spørsmål om det også gjelder president Donald Trump, svarte han:

– Det er mange forskjeller der, men det er verdifellesskap i det at vi er i en allianse og at det ligger fast, sa han.

Han mener alliansepartnere tåler at man sier fra dersom det er noe man er uenig i.

– Det kan ikke overskygge at det er helt fundamentalt. Tar du Norge og sikkerheten i nord – den harde realpolitiske sikkerheten er også et verdifellesskap, sier Støre.

Solberg: Må bygge opp forsvaret raskere

Høyre-leder Erna Solberg sier det nå er viktig å forsere forsvarsforliket for å bygge opp forsvaret raskere. Det er viktig at man ikke bare bygger opp det militære, men også økonomien i Norge og Europa for å bære utgiftene, påpeker hun.

Det er bred enighet i Europa om at man må ta et større ansvar selv, istemmer Støre, men mener at Norge allerede er godt i gang gjennom forsvarsforliket. Før sommeren skal regjeringen legge fram en statusoppdatering for Stortinget.

Han viser også til at Norge er i ferd med å styrke samarbeidet med Sverige og Finland i nord og Danmark og Storbritannia i sør.

Støre er uenig i at målet på sikt er at Europa skal stå på egne bein og kutte avhengighet til USA.

– Nei, men vi må stå på tryggere bein i Europa. Vi må tenke langsiktig.

