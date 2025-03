Støre holder Ukraina-redegjørelse for Stortinget på torsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Formålet er å orientere om situasjonen i og rundt Ukraina, om det som har skjedd de siste dagene og den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Jeg har bedt om å få gi en redegjørelse for Stortinget, og det blir sannsynligvis på torsdag, sier Støre til TV 2.

Redegjørelsen er lagt inn i møteplanen til Stortinget på torsdag som første punkt, med påfølgende debatt umiddelbart etterpå.

Flere partier har tatt til orde for at Norge må øke Ukraina-støtten etter at forholdet mellom USA og Ukraina har blitt stadig mer anstrengt.

Støre uttalte i helgen at regjeringen «snarlig» vil komme til Stortinget med et forslag om å øke støtten.

I fjor ble Stortinget enige om å gi 35 milliarder kroner i støtte til Ukraina i 2025.

