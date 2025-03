Regjeringen legger fram samtykkelov før påske

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Alle i Norge skal føle seg trygge. Og vi ser at når det gjelder seksualisert vold, så er det veldig viktig at vi sikrer en bedre rettstilstand her i Norge, sier justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) til NRK.

Samtykkeloven skal sette opp rammene for hva som juridisk sett skal omfattes av voldtektsbestemmelsen i straffeloven, og hva som skal kunne regnes om kvalifisert samtykke til å ha sex med en annen person.

For at lovforslaget skal kunne behandles av Stortinget før sommeren, må forslaget legges fram innen utgangen av april. Ordlyden i lovforslaget er foreløpig ukjent.

I desember lovet daværende justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at den varslede samtykkeloven kommer til Stortinget før påske.

Allerede da Arbeiderpartiet og Senterpartiet meislet ut Hurdalsplattformen i 2021, ble det varslet at regjeringen skulle få på plass en ny samtykkelov. Siden den gang har straffelovsutvalget kommet med sine anbefalinger til endringer i loven.