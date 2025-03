Nammo i strømskvis: – Kattevideoer er viktigere enn ammunisjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det ser fortsatt ut som om staten mener kattevideoer er viktigere enn ammunisjon til Ukraina og vårt eget forsvar, sier konsernsjef Morten Brandtzæg i våpenprodusenten Nammo til Dagens Næringsliv.

Selskapet har varslet at de trenger 10,5 megawatt mer strøm for å øke sin produksjon på Raufoss.

Det kinesiske selskapet Tiktok bygger samtidig et datasenter for sin videodelingstjeneste i Hamar, som ligger i samme strømområde. De har fått godkjent planer for 150 megawatt, mens det totale forbruket i regionen er 800 megawatt.

Nammo har fått beskjed fra Statnett via nettleverandøren Elvia om at de store nye tildelingene av strøm som de har behov for ikke kan ventes før om fem til ti år, blant annet på grunn av Tiktok-senteret.

VG skrev om den samme problemstillingen for to år siden.

Elvia har i dag ikke lov til å prioritere hvilke kunder som er de viktigste for samfunnet. Det er førstemann inn i køen med modne prosjekter som gjelder.

– Siden det nye effektbehovet til Nammo ikke er modent ennå, vil det få plass bak i kapasitetskøen etter dagens prinsipper, sier Elvias kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen.

