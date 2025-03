Mann dømt for drapsforsøk etter skyting i Nydalen

Mannen er dømt til fem år og seks måneders fengsel, skriver VG.

Da 37-åringen gikk inn på gatekjøkkenet 23. januar i 2023, trykket han på avtrekkeren på revolveren to ganger. Den ene gangen kilte våpenet seg, mens skuddet som ble avfyrt på andre avtrekk, traff ikke gatekjøkkeneieren.

Da saken gikk i Oslo tingrett, hevdet mannen at han kun ville skremme gatekjøkkeneieren, og at han ikke siktet på ham. Han nektet straffskyld for drapsforsøk, men retten kom fram til at han forsøkte å drepe med skytingen.

Et mulig motiv skal ha vært en arvekonflikt. Mannens forsvarer, Vidar Lind Iversen, sier at de vil anke dommen.

Tre andre personer var tiltalt i saken for medvirkning til grove trusler. En av dem – en mann i 50-årene som påtalemyndigheten mener planla skytingen – ble frikjent. Hans forsvarer, Øyvind Bratlien, er fornøyd med dommen.

En mann i 30-årene og en mann i 40-årene ble dømt til henholdsvis 90 dager fengsel og ett års fengsel for medvirkning til grove trusler. Begge nektet straffskyld. Forsvarerne deres sier at de foreløpig ikke har bestemt seg for om de vil anke.

Heller ikke politiadvokat Christian Hatlo har bestemt seg for om dommen skal ankes.

