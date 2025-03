Ap opp til 29,5 prosent i ny måling – Frp faller til 21,7 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arbeiderpartiet går fram 3,8 prosentpoeng til 29,5 i TV 2s partibarometer. Frp går tilbake 5,2 prosentpoeng til 21,7 prosent.

Senterpartiet går tilbake med 2,3 prosentpoeng til 4,6 prosent.

Målingen er sammenlignet med målingen fra den dagen Senterpartiet gikk ut av regjering, og Jens Stoltenberg kom inn som finansminister.

Målingen viser likevel et borgerlig flertall, med Rødt under sperregrensen (3,5 %), men Venstre over (4,1 %).

Målingen i sin helhet ser slik ut, med endringe siden forrige måling i parentes: Ap 29,52 (+3,8), Frp 21,67 (-5,2), H 19,26 (+0,9), SV 7,92 (+1,1), Sp 4,61 (-2,3), V 4,14 (+0,9), R 3,51 (-0,2), KrF 3,24 (0,0), MDG 2,60 (+0,2), Andre 2,50 (+0,9), INP 1,07 (-0,1).

Målingen er gjort av Verian for TV 2 blant et representativt utvalg på 1004 personer, og er gjennomført fra mandag til fredag forrige uke. Feilmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosent.

