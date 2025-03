Tidligere oljefondssjef: Handlingsregelen må ikke stå i veien for økt Ukraina-støtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ved å gi Ukraina det landet trenger i krigen mot Russland, gjør vi nettopp det handlingsregelen var ment å gjøre, skriver Kjær og de 46 andre i oppropet, publisert i Aftenposten.

De som har undertegnet oppropet er samfunnsøkonomer og forskere fra universitetene i Oslo og Stavanger, NHH, BI, SSB og andre tunge institusjoner. I spissen for oppropet står Knut N. Kjær, som ledet oljefondet fra 1998 til 2007.

Samfunnsøkonomene tar til ordet for at Norge må øke støtten til Ukraina kraftig. De mener Russlands angrep er en eksistensiell trussel mot frihet og demokrati ikke bare i Ukraina, men i hele Europa. De peker videre på at Norge er en finansiell stormakt i Europa.

– En støtte til Ukraina i den skala vi mener er krevet av oss, vil bryte med handlingsregelen slik den er blitt praktisert fram til nå, skriver de.

– Ved å gi Ukraina det landet trenger for å motstå overmakten, gjør vi nettopp det handlingsregelen var ment å gjøre: Bidra til å sikre et godt liv for våre etterkommere, heter det i oppropet.

