Solberg håper Støre tar opp forsvarsstyrking på London-møtet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De siste dagers utvikling viser behov for økt støtte, sier Høyre-lederen i forkant av det europeiske toppmøtet i London der statsminister Støre deltar.

Høyre har denne uken tatt til orde for et nytt forsvarsløft her hjemme.

– Konkret må vi blant annet få på plass økt produksjon av våpen og ammunisjon i Norge. Da snakker vi om milliarder i garantier for at industrien skal kunne gjøre dette, også er det ikke sikkert de pengene kommer til utbetaling noen gang. Men vi må sikre dem garantier, sier hun.

Solberg håper Støre tar opp behovet i samtaler med våre allierte på møtet i London.

– Ingenting hadde vært bedre om vi kunne få til en opptrapping av dette, i nært samarbeid med våre venner i Europa. Kraftig økt produksjon av våpen og ammunisjon, både i Ukraina og i Europa for øvrig, er helt nødvendig, sier hun.

Russland bruker rundt 40 prosent av statsbudsjettet på sikkerhet og militærmakt. Landet produserer flere artillerigranater i året enn Nato landene til sammen, trekker hun fram som eksempel.

– Det eneste Putin respekterer er styrke. Da må vi sammen vise styrke. Så må vi selvfølgelig håpe – og arbeide for – at USA er med oss, men Europa må først og fremst nå ta ansvar selv, sier Solberg.

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)