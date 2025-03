Over halvparten av nordmenn stoler ikke på Norges forsvarsevne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en undersøkelse fra Opinion kommer det fram at 16 prosent av den norske befolkning tror det er sannsynlig at det blir krig i Norge i løpet av de neste fem årene. Det er nesten tre ganger så mange som på samme tid i fjor.

– For få år siden ville det vært utenkelig at hver sjette nordmann forventer krig i Norge om få år. Nå er vi der, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Samtidig har tallet på dem som mener at en krig i Norge innen fem år er usannsynlig, falt med 24 prosentpoeng til 53 prosent.

Ikke tillit

I undersøkelsen oppgir 60 prosent at de ikke har tillit til Norges forsvarsevne dersom Norge skulle bli angrepet militært av et annet land.

– Det at hele 60 prosent ikke tror på Norges forsvarsevne må være høyeste nivå i min levetid, sier Clausen.

Samtidig mener hele 80 prosent at Norge bør ruste opp og investere mer i eget forsvar.

Stoler mindre på Nato

Det er også en økende tro på at andre Nato-land kan bli angrepet i de neste fem årene, og 37 prosent mener at dette er sannsynlig.

Samtidig stoler mindre enn halvparten av befolkningen på at Nato vil garantere Norges sikkerhet ved et eventuelt militært angrep. Denne tilliten har falt med hele 33 prosentpoeng siden november.

– Det er liten tvil om at Donald Trump har gjort verden til et mer usikkert sted. Tilliten til USA ser ut til å forvitre i et tempo uten sidestykke i moderne historie, sier Clausen.

Ny verdenskrig

Frykten for en tredje verdenskrig er også økende. Fire av ti nordmenn, eller 42 prosent, tror det er stor fare for at en slik storkrig vil bryte ut i deres levetid.

Dette tilsvarer en økning på 13 prosentpoeng siden november. I tillegg tror to av ti at det er stor fare for atomkrig i deres levetid.

– Nå er det flere nordmenn som tror at de vil oppleve 3. verdenskrig, enn som ikke gjør det. Flertallet av de under 50 år tror de blir vitne til en ny verdenskrig. Vi får håpe flertallet tar feil, sier Clausen.

