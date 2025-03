NHO-lederen om global handelskrig: – Større fare for at situasjonen eskalerer enn at den går over

– Vi kan stå overfor noe ingen har opplevd i vår tid som ledere, sier Almlid til Dagbladet Børsen.

Almlid legger inn et forbehold om at tolltruslene i teorien kan være et virkemiddel for USAs president Donald Trump til å oppnå noe annet, men mener ting tyder på at det blir global handelskrig.

– Det er ganske sannsynlig nå. Og de kommende ukene tror jeg det er større fare for at situasjonen eskalerer enn at den går over, sier Almlid.

Dersom det oppstår en handelskrig som følge av Trumps tollmurer, kommer alle til å rammes.

– Eksportindustrien vil rammes direkte, men virkningene dette vil ha på verdensøkonomien vil merkes av alle, sier Almlid.

Tidligere denne uken advarte Almlid overfor NTB mot å få panikk.

– Det er en god regel i sånne situasjoner å puste med magen også. Og veldig mange bedrifter er vant til at det skjer ting raskt. Vi må puste med magen, være på alerten, men ikke få panikk, sier han.

NHO jobber nå opp mot myndighetene for å sørge for at norske bedrifters interesser ivaretas på best mulig måte.

