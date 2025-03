Ikea-ansatte får gratis bind og tamponger på jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kan være stressende å være på jobb og få mensen uten at du har bind eller tamponger. Og enda kjipere er det om jobben din ligger langt fra en butikk som selger det du trenger.

Dette fortalte medlemmene til de tillitsvalgte på Ikea i høst.

De tok med seg medlemmenes ønsker inn i de lokale lønnsforhandlingene med ledelsen. Kravet var at hygieneprodukter, som bind og tamponger, skulle være tilgjengelige og gratis for de ansatte.

Det fikk de gjennomslag for.

Bare å forsyne seg

– Hvis du plutselig får mensen, er meningen at du bare skal strekke ut hånden og forsyne deg med det du trenger, sier Kateryna Bilokin, konserntillitsvalgt i Ikea til HK-Nytt.

Konserntillitsvalgt Kateryna Bilokin​ representerer 1.200 medlemmer. (Sissel M. Rasmussen )

I dag er det ulike løsninger for Ikea-ansatte som uventet får mensen eller som har glemt å ta med seg mensprodukter.

Ved noen varehus kan medarbeiderne gå til vakta i personalinngangen – noen ganger er det langt å gå – for å be om et bind eller en tampong.

På andre steder er det en kurv på toalettene med mensprodukter. Og i noen butikker er det ingenting.

Flere av varehusene til Ikea ligger langt fra butikker som selger bind og tamponger.

Sånn er det på personaltoalettet på Ikeas hovedkontor i dag. (Ikea )

Vil skape åpenhet

– Dette var det lett å bli enige om. Alle kvinner har sikkert vært i en uheldig situasjon hvor en gjerne skulle hatt et bind eller en tampong tilgjengelig, sier HR-direktør Monica Bogstad i Ikea.

I gjennomsnitt har kvinner månedlige blødninger fra de fyller 13 år til de blir 50. HR-direktøren slår et slag for å normalisere kvinners menstruasjon.

– Vi ønsker å skape åpenhet og ta bort skammen knyttet til dette, sier Bogstad til HK-Nytt.

Ikea har en arbeidsgruppe – hvor både arbeidsgiver og tillitsvalgte deltar – som arbeider med livsfasepolitikk.

Det handler om de ansattes behov i ulike livsfaser fra småbarnsperioden til ansatte nærmer seg pensjonsalderen og om hvordan bedriften kan legge til rette for medarbeidernes behov.

– Vi ønsker et større fokus på livsfasepolitikk og spesielt kvinnehelse, sier HR-direktøren.

Av Ikeas 2.800 ansatte i Norge er 1.600 kvinner.

HR-direktør Moinica Bogstad i Ikea. (www.gudim.no, Ikea)

Koster 300.000 kroner

Før sommeren skal Ikea montere dispensere med bind og tamponger på alle personaltoaletter på alle enhetene. Det har en prislapp.

I år koster det om lag 300.000 kroner å installere og drifte dispenserne. Deretter ligger prisen på 189.000 kroner i året.

– Alle kvinner kan være uheldige. Og mange drar hjem fra jobben om de mangler bind eller ob. Vi vil legge til rette for at ansatte skal slippe det, sier HR-direktøren.

Bogstad mener flere arbeidsgivere bør gjøre som Ikea.

– På alle arbeidsplasser burde det være tilgjengelige bind og tamponger. Det er en liten kostnad som kan bety så mye, sier hun.

