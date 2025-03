Venstre vil hasteinnkalle Stortinget om Ukraina-støtte etter presidentkrangel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Donald Trumps og JD Vances uverdige behandling av Ukrainas president i går, viser at USA nå utvetydig lar Ukraina i stikken, og at Europa og Norge ikke har tid til å vente en eneste dag med å trappe opp støtten, sier Venstre-leder Guri Melby til NTB.

Fredagens scener i Det hvite hus rystet mange. Den amerikanske presidenten anklaget Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj blant annet for å «gamble med tredje verdenskrig».

Melby mener seansen viser at det virkelig haster å øke støtten til krigsherjede Ukraina.

– Uten USA på laget har vi ikke noe annet valg enn å stille opp med alt vi har og alt vi kan så Ukraina kan fortsette sin heroiske forsvarskamp på vegne av hele den frie verden, med all den tyngden og slagkraften som kreves for å stå imot et aggressivt og hensynsløst Russland, sier hun.

– Skjebnetid for Europa

Venstre-lederen forteller at hun er helt sikker på at Stortinget vil komme sammen på kort varsel, gjerne allerede i morgen.

– Stortinget og regjeringen må i fellesskap beslutte å mangedoble støtten vår til Ukraina, og vi må gjøre det umiddelbart. Kampen om vår frihet og vår framtid står nå, og vi har ikke tid til å nøle i en slik skjebnetid for Europa, sier Melby.

Også høyreleder Erna Solberg uttalte fredag at hun mener Europa må ta en større del av ansvaret for egen sikkerhet. Høyre varslet også at de ønsker mer støtte til Ukraina og høyere tempo i forsvarsinvesteringene i Norge.

Støre har uttalt at også regjeringen vil øke Ukraina-støtten, og at de snarlig vil komme tilbake med et forslag om dette.

– Europa må bære byrden

Søndag reiser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Storbritannia der det er planlagt et toppmøte om Ukraina. Regjeringssjefen skal også møte Zelenskyj her, ifølge NRK.

Partilederen i MDG, Arild Hermstad, mener Støre bør bruke toppmøtet på å ta initiativ til en europeisk giverkonferanse.

– Vi kan ikke la den gale mannen i Det hvite hus fortsetter spillet sitt. Ukraina og Europa må frigjøres fra gisselsituasjonen med Trump, sier MDG-lederen til NTB og utdyper:

– Europa må bli mindre avhengig av Trump, og det må starte i Ukraina. Vi må ta ansvar for vår egen sikkerhet.

Hermstad presiserer at Europa ikke skal si nei til støtte fra USA, men at Europa må være villig til å bære hele byrden. Statsministeren ser annerledes på saken:

– For Ukraina er det avgjørende at USA bidrar sammen med Europa for at man skal kan få en mulig fred som er varig, sier Støre til NRK lørdag formiddag.

