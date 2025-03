Støre: – Avgjørende for Ukraina at USA bidrar til fred

Kommentaren kommer i kjølvannet av møtet mellom Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus fredag, der stemningen ble hissig.

Støre mener man ikke kan trekke en ensidig konklusjon på om vi kan stole på USA etter gårsdagens ordveksling.

– Vi har nå fem-seks uker med Trump som president. Jeg tror vi fremdeles må jobbe med å forstå konsekvensen av stilen, utspillene og ordene de bruker, sier Støre til NRK.

– Europa må snakke med klar stemme

Søndag drar Støre til London for å delta på et sikkerhetspolitisk toppmøte om Ukraina. Der skal også Zelenskyj selv delta.

– Det første er å gi Zelenskyj et klart utsyn for støtte. Vi støtter hans kamp. Det er en forsvarskamp ikke bare for ham, men for bredere interesser i Europa, sier statsministeren.

Fra norsk side vil det bli viktig å understreke at Europa må snakke med klar stemme og samle seg om synet på hvordan en varig og rettferdig fred vil se ut, sier Støre.

– Også bli enige om hvordan vi skal engasjere USA videre. Hvordan vi skal forholde oss til denne nye administrasjonen.

– Markert at vi er uenig

Til TV 2 sier statsministeren at han forstår hvorfor Zelenskyj reagerte som han gjorde og at det ikke nødvendigvis var taktisk uklokt. Samtidig mener han det som skjedde fredag, viser at Norge og resten av Europa må øke støtten til Ukraina.

– Vi er åpne for at vi må bidra med mer, det kommer vi tilbake til ganske snart.

Støre og flere europeiske ledere har gått ut med sterk støtte til Zelenskyj etter møtet.

– Vi har markert at vi er uenig, nå må vi jobbe for at USA fortsatt er med og støtter veien mot fred, sier Støre til kanalen

Les også: Rubio: – Zelenskyj bør si unnskyld

Les også: Ekspert: – Det vi er redde for (+)

Les også: Kommentar: Bakholdsangrep i Det svarte hus