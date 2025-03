Rødt er styrket i Nato-motstanden

Rødt har vært motstander av norsk Nato-medlemskap lenge. Donald Trump i Det hvite hus har ikke gjort Nato-skepsisen til partiet mindre, akkurat.

– Vi har vært kritiske til Nato lenge. Når vi i Norge er så avhengig av et annet land, et land som er veldig fjernt for oss også politisk ... det er et stort land med ambisjoner over hele verden. Norge er et lite land, med størst behov for å forsvare oss selv, sier Mímir Kristjánsson til FriFagbevgelse.

– Når vi har vært så avhengig av de, har risikoen vært der hele tiden. Men når det så har kommet en koko president i USA, kan norsk forsvarspolitikk bli smadret. Selv om Trump har sagt at artikkel fem fortsatt gjelder, tror jeg ikke at man kan stole på det, legger han til.

Arbeidsprogramforslaget som behandles på landsmøtet til Rødt, har med en ekstra setning som sier at «Rødt vil derfor at Norge melder seg ut av Nato når det er flertall i folket og flertall på Stortinget for dette».

Leder av arbeidsprogramkomiteen, Mímir Kristjánsson, har imidlertid kommet fram til at Norge må komme seg ut av Nato helt uten dette forbeholdet.

Det går trolig landsmøte går inn for.

Les også: Jo Moen Bredeveien: Reiser den røde fanen mot Fremskrittspartiet

Ikke så tvil

Rødt er det eneste politiske partiet på Stortinget som mener at Norge må ut av Nato.

Mímir Kristjánsson er ikke enig i at fjerning av forbeholdet innebærer at han har snudd.

– Vi gjør dette fordi det ikke skal bli sådd noen tvil om vårt standpunkt, sier Mímir Kristjansson til FriFagbevegelse.

Uten Nato mener Rødt det skal bygges opp et så sterkt og uavhengig som mulig forsvar i Norge. Det er også Rødt med på gjennom forsvarsforliket på Stortinget. Det andre er å alliere seg med demokratiske land i vår nærhet. Kristjansson trekker fram de andre nordiske landene.

– Men de er medlem av Nato?

– Norge inngikk nylig en forsvarsavtale med Danmark. Det er ingen umulighet å ha forsvarssamarbeid med land i Nato. Problemet med Nato er at du er bundet til også USAs krigstokt verden over. Det har vært grunnen vår til å melde seg ut av Nato. Vi er ikke mot allianser med naboland, og de må gjerne være Nato-land. Men vi vil ikke være en del av en allianse hvor USA sitter og styrer hele forsvaret av Europa. Man tillater seg en atomstrategi hvor man kan slå først. Det er det vi vil ut av, sier Mímir Kristjánsson.

Les også: Mener Sylvi Listhaug selv er den største sløseren

Virkelighetsfjernt

Han mener Nato-medlemskapet for mange virker virkelighetsfjernt.

– Det er heller Nato-tilhengerne som må svare på kritiske spørsmål, mener han.

– Nato holder jo på å kollapse. Det er usikkert om sikkerhetsgarantiene gjelder. Hvor stabile er de, spør han.

Da begynner vel kanskje flere å innse at man skal se etter andre veier i forsvarspolitikken enn en ensidig Nato-strategi, sier han.

Det er lite trolig at denne endringen stilner forsvarsopprøret på Rødts landsmøte.

Uenigheten i partiet er knyttet til om en styrking av det norske forsvaret i praksis er et knefall for eller støtte til Nato. Og at forliket knytter Norge tettere opp til USA og Nato. Uenigheten går blant annet på om det var riktig av Rødt å være med forsvarsforliket på Stortinget.

Les også: Rødt-lederen vil gjøre tannhelse til valgkampsak

Skrøt av gjennomslag

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen skrøt i sin tale til landsmøtet av Rødts gjennomslag i forsvarsforliket.

Styrking av den norske hæren og Heimevernet, innhenting av etterslep på norske lagre og kaserner, luftvern og fartøy egnet for bruk i Norge og en styrking av totalberedskapen og selvforsyningen med bruk av lokale leverandører, ramset hun opp i sin tale til landsmøtet.

– Vi mener et sterkt nasjonalt forsvar bidrar til å gjøre Norge til et mer uavhengig av Nato, sier Kristjánsson.

– Hva vil skje hvis Norge blir angrepet og står utenfor Nato?

– Da må jo Norge ha et troverdig invasjonsforsvar selv, så må vi ha gode allierte som hjelper med å forsvare oss. Når vi inngår forsvarssamarbeid med andre land, må Norge kunne forsvare de også. Jeg er ikke mot gjensidig støtte, sier Kristjánsson.

Les også: Rødts landsmøte: Krig om Nato, fred om EØS

Våpen til Ukraina

For to år siden gikk striden på landsmøtet i Rødt på om man skulle si ja eller nei til våpenhjelp til Ukraina.

Kristjánsson mener det var riktig å si ja til det.

– Ukrainerne har rett til å forsvare seg. Det er en tydelig krig å ta stilling til. Det er en invasjon av et land fra en stormakt. Og ukrainerne har rett til å forsvare seg. De bør forsvare seg med våpen. Da er det vanskelig å se hvorfor Norge ikke skulle hjelpe dem med våpen.

Rødt vil ikke gjøre nye vedtak om eventuell våpenhjelp til Ukraina på årets landsmøte.

Les også: Lars West Johnsen: Vi som elsker Amerika

Les også: Det er i Europa vi i Norge har våre venner og likesinnede

Les også: Våpenhvilen i Gaza løper ut – ingen forhandlinger om tiden framover