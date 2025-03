Nå har naturavtalen blitt frimerke: – Fint å se

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den globale naturavtalen ble inngått rett før jul i 2022, i Montreal i Canada. Da verden vedtok å verne og restaurere 30 prosent av naturen innen 2030, var Lundemo der, i kraft av å være seniorrådgiver og biolog i WWF Verdens naturfond.

Samtidig er Lundemo også en ivrig frimerkesamler.

– På et tidspunkt hadde jeg over 10.000 frimerker, men det er noen år siden, sier Lundemo, som ikke har tall for hvor mye samlingen har vokst siden den gang.

Begivenheten i Montreal ga ham ideen om å kombinere jobb og hobby, for å bidra til noe nytt.

Etter å ha samlet tusenvis av frimerker, kan Sverre Lundemo nå også inkludere «sitt eget» frimerke i frimerkealbumene sine. (Foto: Privat)

Avtalens sjuende mål

– Det er ikke ofte fokuset rettes mot forvaltning av naturen på frimerker, forteller Lundemo.

– I år er det 55 år siden det internasjonale naturvernåret, og da ble det utgitt en fin serie på fire frimerker som skulle vise natur som var under press/trengte mer beskyttelse. Jeg tror ikke det har kommet noe særlig med andre frimerker om bevaring av natur i etterkant.

Høsten 2023 foreslo Lundemo derfor for Posten en hel frimerkeserie med naturavtalen som tema, og det forslaget fikk gehør – riktignok ikke i form av en serie med frimerker, men iallfall til ett nytt frimerke som nå er lansert.

Det reflekterer naturavtalens sjuende mål (totalt omfatter avtalen fire hovedmål og 23 delmål), om å redusere forurensning og forsøpling. Motivet – som er utformet av kunstneren Jørn O. Jøntvedt, er strandrydding.

– Naturavtalen er en de aller viktigste internasjonale miljøavtalene vi har. Den setter rammer for hvordan verdens land, inkludert Norge, skal forvalte sin natur fram til 2030, og bidrar til at vi snur naturtapet og går fra naturkrise til mer natur. Da er det fint å se at naturavtalen hedres av Posten og får sitt eget frimerke, sier Lundemo.

Johannes Høstflot Klæbo er avbildet på ett av de tre frimerkene som Posten har fått laget i forbindelse med ski-VM i Trondheim. (Foto: Posten)

15.000 samlere

– For å gjennomføre målene i naturavtalen må alle bidra, både staten, kommunene, næringslivet, frivilligheten, urfolk og lokalsamfunn, fortsetter Lundemo.

Med det nye frimerket håper han å skape interesse for naturavtalen også hos de filatelistene som eventuelt ennå ikke er interessert i den. Og det er faktisk ganske mange som fortsatt samler på frimerker.

– Ja da, vi i Posten har rundt 15.000 kunder som kjøper frimerker til samling. Ellers har Norsk Filatelistforbund rundt 3.500 medlemmer, forteller Halvor Fasting, frimerkedirektør i Posten.

– Hvilke vurderinger gjorde Posten seg da dere ble kontaktet av Sverre Lundemo?

– Temaet var ett av flere som ble foreslått som frimerkeutgivelse i 2025. Ved utarbeidelsen av det årlige frimerkeprogrammet er det mange vurderinger som gjøres, og vi ønsker et variert program hvor vi kan markere flere temaer i tillegg til «faste» utgivelser som for eksempel julefrimerkene. Dette forslaget var altså ett av de som kom gjennom nåløyet, svarer Fasting.

Posten lanserte tre nye frimerker med motiv fra Bjørnøya i fjor. (Foto: Posten)

– Alle kan foreslå

– Er det vanlig at folk tar kontakt med dere med forslag om nye frimerker?

– Alle kan foreslå tema på nye frimerker, og hvert år mottar vi en rekke forslag til utgivelser. I tillegg har vi også en historisk konsulent som gjør en vurdering av viktige jubileer, svarer Fasting.

– Fristen for å foreslå frimerkemotiver er 31. desember to år før frimerket foreslås utgitt. 31. desember i år er altså fristen for frimerker som foreslås utgitt i 2027, tilføyer han.

– Hvor mange nye frimerker lager dere?

– I tråd med fallende brevvolumer har vi også redusert antallet nye frimerkeutgivelser, så de siste årene har vi utgitt i overkant av 20 nye frimerker i året, fordelt på 10-12 serier/temaer.

– Ja, hvem er det egentlig som bruker frimerker i dag?

– Både privatpersoner og bedrifter. I fjor solgte vi i underkant av 10 millioner frimerker til frankering av brev og postkort.

Også Kongsberg fikk sitt eget frimerke i fjor, i anledning byjubileet. (Foto: Posten)

2.138 frimerker

– Hva slags frimerker har dere gitt ut i år?

– Hittil i år har vi utgitt fem frimerker. Det nevnte frimerket til FNs naturavtale, samt en serie med tre frimerker til ski-VM og ett frimerke til Sondre Norheims 200-årsjubileum, svarer Fasting.

– Resten av året skal ytterligere 19 frimerker utgis, blant annet til Stavangers 900-årsjubileum og 200-årsjubileet for utvandringen til Nord-Amerika. Ellers kan nevnes arkeologi, friluftslivets år, kringkastingens 100-årsjubileum og et frimerke i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.

– Hvor mange ulike frimerker er totalt sett utgitt i Norge?

– Totalt 2.138 stykker siden den første utgivelsen 1. januar 1855. Verdens første frimerke ble for øvrig utgitt i England i 1840.

– Jeg startet med å samle på frimerker fra Norge, sier Sverre Lundemo.

– Nå kjøper jeg med meg frimerker også når jeg er på tur i utlandet. Det er artig å se hva ulike land er stolte av og velger å trekke fram på frimerkene sine.

