Grong-ordfører kan overta ledervervet etter Kjerkol i Trøndelag Ap

– Jeg har vært i samtaler med valgkomiteen og har stilt meg til disposisjon, sier Klinkenberg til TV 2.

Kanalen får bekreftet at hun anses som en aktuell kandidat til vervet som fylkesleder etter Kjerkol. Kjerkol trakk seg fra vervet ved starten av året etter at hun tapte nominasjonen til Stortinget for Nord-Trøndelag Ap.

Det oppsto steile fronter i fylkeslaget etter at Trond Giskes vant nominasjonen i Sør-Trøndelag. Ni kandidater trakk seg fra stortingsvalglisten etter Giske-seieren.

– Jeg har helt bevisst ikke gått inn i noen klikk i Arbeiderpartiet, sier Grong-ordføreren til TV 2.

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har foreløpig ikke kommet med sin innstilling, og det er dermed åpent hvem som blir foreslått. Valget av fylkeslagets nye styre skjer på årsmøtet 15. og 16. mars.

Klingenberg har vært ordfører i Grong kommune i Namdalen i Nord-Trøndelag siden 2023.

