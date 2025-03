Gjenvalgt Oslo Ap-leder: – Ukraina-støtten må tredobles

– I en tid hvor USA svikter internasjonalt samarbeid, må Europa ta større ansvar for europeisk sikkerhet. Det viktigste Norge kan gjøre, er å øke støtten til Ukrainas frihetskamp, sier Jacobsen i en pressemelding.

Et enstemmig årsmøte sluttet seg til et krav om at regjeringen umiddelbart øker støtten til Ukraina til tre ganger dagens nivå, heter det videre.

– Hvilken støtte Ukraina får i 2025, vil avgjøre hvordan krigen ender. Dersom Russland vinner fram, vil det være slutten på et fritt og demokratisk Ukraina. Et slikt utfall vil ikke bare være skjebnesvangert for det ukrainske folk, men også ha monumentale konsekvenser for stabiliteten og sikkerheten i Europa, sier Jacobsen.

