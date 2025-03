Erna Solberg: – Vi må øke Ukraina-støtten betydelig og raskt

– Høyre håper at Støre-regjeringen nå vil ta initiativ til å øke Norges støtte til Ukraina betydelig. Vi har foreslått det før, vi har vært for det lenge, og de siste dagers utvikling gjør bare behovet tydeligere.

Hun mener regjeringen trygt kan legge til grunn at det finnes vilje i Stortinget for å gi mer til Ukraina, og at det ikke er gode grunner til å vente.

– Dette bør kunne løses raskt, sier partilederen.

Hun understreker at Norge alltid være venn av et USA som deler våre felles verdier, men mener det vi så fra president Donald Trump og visepresident J.D Vance under møtet med Zelenskyj fredag kveld ikke holder mål.

– Når de vi har pleid å se opp til som ledere av den frie verden viser tegn til å vakle, må resten av oss våkne. Nå må vi i Europa ta et større ansvar for vår egen sikkerhet og vår egen fremtid. Samtidig må vi håpe, og arbeide for, at USA fortsetter å være med oss, sier Solberg.

Les også: Zelenskyj etter Trump-krangel: – Vi er klare for å signere mineralavtalen

Les også: Zelenskyj: Viktig at Ukraina blir hørt

Les også: Ekspert: – Det vi er redde for (+)