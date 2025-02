«Team Pølsa» er i mål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Målgangen skjedde fredag formiddag, foran tusenvis på tribunen, deriblant dronning Sonja og kronprinsparet, skriver TV 2.

I programmet «Team Pølsa» jobber seks ungdommer med funksjonsnedsettelser mot målet om å gå et skirenn under VM i Trondheim, under kyndig ledelse av den tidligere langrennsstjernen Øystein «Pølsa» Pettersen.

Programmet har vært blant de mest sette på NRK de siste ukene. Fredag gikk de i VM-løypa i Granåsen i Trondheim.

– Takk til alle som har støttet meg og sånt. Og takk til salen! Det er helt sinnssykt, sier Mikkel Munthe (15) etter målgang.

Før de dro av sted, fikk de en hilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre.

– Lykke til i VM-løypa i Granåsen, Team Pølsa! Syver, Peder, Sunniva, Mikkel, Pia og Trygve viser hva ekte lagånd, mot og mestring handler om. Det å sette seg store mål, jobbe sammen og utfordre egne grenser – det er inspirerende for oss alle. I dag står Team Pølsa på startstreken i en av verdens tøffeste løyper – som et lag, sammen med lagleder Øystein Pettersen som har bistått med engasjement, vilje og tilrettelegging.

– Heia dere og nyt turen, skrev Støre i sin hilsen.

