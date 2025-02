SSB: Vi shoppet mer i januar

– Med oppgangen på 1,1 prosent nå i januar viser trenden en jevn økning for detaljhandelen siden september, etter å ha vært forholdsvis flat siden starten av 2023, sier førstekonsulent Didrik Boe-Tangen i Statistisk sentralbyrå.

Den største økningen kom blant møbelbutikker, men også sportsbutikker og bensinstasjoner bidro til oppgangen.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det er interessant å se at detaljhandelen nå går opp for første gang på to år.

– Det viser at etter hvert som folk får bedre råd på grunn av at lønnsveksten er høyere enn inflasjon og rentene har stabilisert seg, så bruker folk mer på mat og drikke, og særlig sport og møbler har bidratt til oppgangen, sier han.

Varehandelen samlet gikk ned 1,9 prosent fra desember til januar. Hovedbidraget til denne nedgangen kom fra engroshandel, som gikk ned 4,0 prosent.