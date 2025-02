Sarkofagen til kongeparet ble billigere enn først anslått

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I anskaffelsesprotokollen sto det nemlig først at verdien var anslått til 25 millioner kroner, skriver TV 2.

I forslaget til statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober, dukket en uventet utgift opp: 20 millioner kroner til å anskaffe en sarkofag til kongeparet. I denne utsmykkede likkisten skal kongeparet etter hvert ha sitt siste hvilested i det kongelige gravkapellet i Akershus festning.

Men dette er altså fem millioner mindre enn det anslåtte beløpet i anskaffelsesprotokollen. Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff sier at det er 20 millioner som er riktig beløp, inkludert moms.

Anskaffelsesprotokollen ble signert august 2024, og ting har skjedd siden den gang.

– Siden den tid er mye godt arbeid gjort for å få ned kostnadsestimatet, sier Varpe.

– Vi fikk økt kunnskap om kostnadene i prosjektet etter valg av retning og dermed et bedre grunnlag for å gi et riktigere kostnadsoverslag.

