Rødt-lederen vil gjøre tannhelse til valgkampsak

SUNDVOLDEN: Rødt mål er at tannhelse skal være gratis – på lik linje med all annen helse. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at så mange som 329.000 nordmenn hvert eneste år lar være å dra til tannlegen fordi de ikke har råd.

Når Marie Sneve Martinussen og partiets ulike fylkeskandidater skal stige på turbussen, er det for å kjempe for gratis tannhelse.

Turneen starter i Bergen, følger kysten sørover, til Stavanger, Oslo, Akershus og Østfold før turen går til Trondheim og avsluttes i Bodø.

Målet er rett og slett at tannhelse skal sidestilles med all annen helse.

– Det er ulogisk at når vi går til fastlegen, har vi frikort. Men hos tannlegen er det bankkortet som gjelder. Trykket for en ordentlig tannhelsereform har økt blant folk, sier Marie Sneve Martinussen.

Tannhelse er også et av temaene i hennes tale på landsmøtet til Rødt på Sundvolden, som startet fredag.

Regjeringsutvalg

Rødt er ikke alene om å ville gjøre noe med tannhelsen. Et regjeringsoppnevnt utvalg – Tannhelseutvalget – kom med sin offentlige utredning i fjor høst.

Et samlet utvalg har en klar anbefaling om å innføre en universell tannhelseordning. Utvalget foreslår å utvide dagens frikort for helsetjenester til å omfatte egenandeler for nødvendige tannhelsetjenester, med et eget frikort for tannhelsetjenester som en overgangsordning.

Et flertall i utvalget har blant annet foreslått å innføre prisregulering ved offentlig finansiering av tannhelsetjenester, og en utredning om hvordan en slik regulering kan utformes.

Utvalget foreslår også at alle skal ha rett til nødvendig tannhelsehjelp, og til akutt tannhelsehjelp mot en egenandel.

De foreslo blant annet:

At akutt tannhelsehjelp mot en egenandel som for akutt hjelp fra helse- og omsorgstjenesten.

Tannhelsehjelp som er en nødvendig del av spesialisthelsehjelp

At barn og unge får tilgang til nødvendig tannregulering.

Ba om forlik

Etter at tannhelseutvalgets utredning kom, tok Rødt initiativ på Stortinget til et bredt tannhelseforlik.

Fremskrittspartiet sa nei. Erna Solberg har sagt at Høyre ikke vil ha en tannhelsereform med mål om gratis tannhelse.

Rødt-lederen har likevel tro på at det er mulig å skape et flertall med de andre partiene. Derfor vil Rødt gire opp med denne bussen.

– Dette er et folkekrav, og har vært det lenge. Arbeidet med å oppfylle utvalgets innstilling må i gang før valget. Tannhelse må bli en valgkampsak. Nå må vi politikere vise handlekraft, sier Marie Sneve Martinussen.

Rødt la i sitt forslag til statsbudsjett inn en start på å innfase tannhelsereformen. Rødt ønsker offentlig finansiert gratis tannhelse, og foreslår en tannhelsereform som allerede i 2025 vil gi over en million nordmenn billigere tannhelse.

De vil umiddelbart kickstarte med å sikre gratis tannregulering for barn.

– Helsetjenester for barn skal være gratis. I dag er har foreldre store utgifter for at deres barn skal få helt nødvendig tannregulering, påpeker Martinussen.

Det har en prislapp på 320 til 400 millioner kroner.

– Det er mye penger for de som må betale det selv i dag. Foreldre må ut med både 10 og 20 000 kroner for at barn skal få en tannhelse de kan leve med, sier Martinussen.

Egenandeler

På kort sikt ønsker Rødt også å gjøre tannlege billigere på denne måten:

Egenandelstak for tannhelse på 2 500 kroner for alle over 25 år. 40 prosent av alle utgifter over dette beløpet skal refunderes. Dette vil redusere tannlegeregningen betydelig for 1,1 – 1,2 millioner nordmenn.

– Rødt vil sidestille tannhelse med annen helse gjennom å gradvis utvide denne ordningen. På lengre sikt er målet å kutte alle egenandeler i helsevesenet, slik at sykdom ikke blir avgiftsbelagt.

Rødts tiltak bygger på modellene fra tannhelseutvalget:

På lengre sikt jobber Rødt for at tannhelse skal sidestilles med andre helsetjenester og være gratis for alle – uten egenandeler.

Rødt ønsker offentlig gratis tannhelse, og foreslår en tannhelsereform som allerede i 2025 vil gi over 1 million nordmenn billigere tannhelse.

Alle modeller de går inn for ligner på modellene fra tannhelseutvalget.

Også SV mener tannhelse må bli en valgkampsak, og mener de rødgrønne partiene skal samle seg om en stor tannhelsereform. SV mener det skal koste like mye å gå ti tannlegen som å gå til fastlegen.

De foreslo et såkalt representantforslag nylig, hvor de ber regjeringen legge fram en forpliktende plan som innen 2030 sikrer befolkningen rett til tannbehandling i det offentlige.

