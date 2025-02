PST med ny vurdering av terrorfare mot folkemengder – følger med på flere personer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– PST har det siste året ved flere anledninger satt inn tiltak overfor personer der vi vurderer at det er en reell risiko for at de utgjør en terrorfare, sier Gry Bull-Hansen til NTB.

Hun er leder for strategisk analyse ved kontraterroravdelingen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Fredag publiserer PST en ny trusselvurdering for festivaler, feiringer og andre arrangementer hvor mange folk samles. Der trekkes ekstreme islamister og høyreekstremister fram som de største trusselaktørene i Norge.

– Sivile folkemengder er utsatt og er et mål for særlig ekstreme islamister, som anser alle i Vesten som et mål. Folkeansamlinger er ofte ubeskyttet, så det er enklere å planlegge og gjennomføre et angrep mot den type mål, sier Bull-Hansen.

Bekymret over flere unge

Hun forteller at personene de har satt inn tiltak mot, er både ekstreme islamister og høyreekstreme.

– De befinner seg ulike steder i landet og har ulik alder. Men vi ser jo, som vi har nevnt tidligere også, at flere er unge. Det er noe som bekymrer oss, sier hun.

PST vurderer i hvert enkelt tilfelle hvilke grep som er mest egnet overfor personer de vurderer kan være en trussel.

– Tiltakene kan være alt fra en forebyggende samtale til pågripelse – for å vise ytterkantene. Og hensikten er jo å forhindre at Norge blir utsatt for terror, sier Bull-Hansen.

– Heldigvis sjelden

I den nye trusselvurderingen trekker PST fram sports- og musikkarrangementer, kjøpesentre, samt kollektivtransport som folkerike mål med stort skadepotensial.

– I tillegg er politi- og forsvarspersonell, institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam, samt samlingssteder for LHBT+-personer og religiøse samlingssteder, aktuelle mål for ekstreme islamister, heter det i vurderingen.

Aktuelle terrormål for høyreekstremister vurderes å være muslimer, ikke-vestlige innvandrere, personer med ikke-vestlig utseende, jøder, politikere og representanter for norske myndigheter, LHBT+, tradisjonelle medier og venstreekstremister.

– Det er heldigvis sjelden med terrorangrep i Norge. Og det er viktig at folk må kunne leve livene sine som normalt og delta på arrangementer, sier Bull-Hansen.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Flere angrep med kjøretøy

– For tiden er tusenvis samlet til folkefest og ski-VM i Trondheim. Hvordan er risikoen for angrep mot den typen arrangementer?

– Generelt samler jo den type arrangementer et stort antall mennesker, og ofte også myndighetspersoner, som gjør at det er innbefattet av den vurderingen vi har skrevet. Vi har jo også sett at det har vært trusler mot den type arrangementer i Vesten. Kanskje ikke akkurat ski, men andre type sportsarrangementer, sier Bull-Hansen.

Når det gjelder hvilke type angrep det er fare for, påpeker PST at det igjen har vært flere terrorangrep med kjøretøy den siste tiden.

– I fjor ble de aller fleste angrepene gjennomført med kniv. Det er jo et potensial for større skadeomfang når man bruker kjøretøy, sier Bull-Hansen.

I midten av februar ble en mor og en datter drept og 40 skadet da en afghansk asylsøker kjørte bilen sin inn i en demonstrasjon i München. I New Orleans i USA ble 14 personer ble drept da den tidligere soldaten Shamsud-Din Jabbar kjørte gjennom en folkemengde under en nyttårsfeiring i år.

Les også: Moren ble drept: – Det hadde skjedd en voldshendelse, fikk jeg vite (+)

– Økt interesse for droner

I trusselvurderingen skriver PST at teknologisk utvikling kan påvirke valg av angrepsmidler fremover, og at interessen for bruk av 3D-printede skytevåpen og droner som angrepsmiddel er økende.

– Det er noe vi følger med på. Man ser jo at droner brukes i økende grad i krig og konflikt, og det kan også være til inspirasjon for angrepsplanlegging, sier Bull-Hansen.

Hun understreker at de så langt ikke er kjent med at det er gjennomført terrorangrep i Vesten med droner.

Les også: – Sikkerhet handler ikke bare om våpen (+)

Kommentar: Trusler og maktbruk kan komme før vi aner ordet av det

Les også: – Det kan se ut som arbeidslivet bidrar til å støte folk ut (+)