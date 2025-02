Oslo-politiet etterforskes for rabattavtale

Ansatte i Oslo politidistrikt har i minst ti år hatt en avtale der de kan parkere i et parkeringshus på Grønland torg i Oslo, ikke langt fra politihuset, til en månedlig rabatt på 2600 kroner, skriver TV 2.

I politiets etiske retningslinjer står det:

«Vi har ikke anledning til å ta imot «politirabatter» på varer fra serveringssteder, servicesteder eller butikker. Selv om «gaveelementet» for en enkel servering kan virke beskjedent, vil dette over tid utgjøre en utilbørlig fordel», står det i retningslinjenes kapittel om korrupsjon.

TV 2 vet ikke hvem eller hvor mange i politiet som har benyttet seg av den, men har dokumentert at det på to tilfeldige dager i januar sto parkert minst 23 biler som eies av ansatte i Oslo-politiet i parkeringshuset.

Seksjonssjef Olav Kjetil Moe i Oslo-politiets juridiske divisjon sier at de nå har «opplyst for politidistriktets ansatte at tilbudet strider med politiets etiske retningslinjer, og at ansatte som benytter seg av tilbudet, må si opp sine avtaler».

Spesialenheten har etterforsket avtalen i Oslo-politiet siden i fjor høst. Påtalefaglig etterforskningsleder Marit Oliver Storeng sier at de fortsatt er tidlig i etterforskningen, og at det per nå ikke er noen mistenkte.

