Oslo kommune kjøper boliger for 565 millioner kroner

Det borgerlige byrådet i Oslo fikk denne uken kritikk for at få kommunale boliger ligger på vestkanten, skriver Aftenposten. Torsdag opplyser byrådet at de har gjort et storstilt boligkjøp for til sammen 565 millioner kroner. 53 av de 101 boligene er fordelt på vestkantbydelene Ullern og Nordre Aker, mens de øvrige 48 er fordelt i bydel Gamle Oslo og Grünerløkka.

– Det er alltid en avveiing mellom pris og beliggenhet, men kommunen kan ikke bare kjøpe der det er billigst. Folk over hele byen har behov for kommunal bolig, sier sosialbyråd Julianne Ferskaug (V).

Til sammen er det rundt 12.000 kommunale boliger i Oslo, en svært høy andel av dem i østlige bydeler. I årevis har det vært en politisk ambisjon med bedre geografisk spredning. Og de siste årene har det vært en svak tendens til mer spredning, ifølge Kommunerevisjonen.

I bystyret dagen før boligkjøpet ble kjent, fikk byrådet skarp kritikk for ikke å ha fulgt opp målet om bedre fordeling. Bydel Sagene har godt over 2000 kommunale boliger, mens Ullern til sammenligning bare har 169 slike boliger. Skjevfordelingen bidrar til å forsterke sosiale forskjeller, mener Ap.

