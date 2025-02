Ordføreren anmeldt av kommunedirektøren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kommunedirektøren sier han har blitt hindret i å gjøre jobben sin, skriver NRK.

Ordføreren har nå suspendert kommunedirektøren og stengt tjenestetelefonen hans, skriver Sunnmørsposten.

Kristiansen har blant annet anmeldt fire lokalpolitikere for å ha holdt ham utenfor to møter i kommunestyret, deriblant ordføreren. Han har anmeldt dem for å ha hindret en offentlig tjenesteperson fra å utføre sine oppgaver.

Diskuterte ansettelsesforholdet

I tillegg har Kristiansen anmeldt to personer i Stranda havnevesen for å ha nektet ham innsyn i dokumenter. De seks personene har reagert ulikt, men i stor grad avvist og stilt seg uforstående til anklagene.

Ordfører Nordang bekrefter at Kristiansen har blitt lukket ute av møter og mener kommunestyret har anledning til å gjøre det for å diskutere ansettelsesforholdet. Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen og blir ansatt av kommunestyret.

Kommunedirektøren hevder at alle seks jobber sammen for å få ham sparket. Han mener han har blitt motarbeidet helt siden han startet i jobben i januar i fjor.

Ordføreren sier det har vært en konflikt med kommunedirektøren siden slutten av oktober i fjor.

Mener påstandene er absurde

I et kommunestyremøte torsdag ba ordføreren kommunedirektøren om å kommentere anmeldelsen. Da oppsto en uenighet. Kort tid senere hevet ordføreren møtet.

Blant de andre som er anmeldt, er stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) som i tillegg til å være på Stortinget også sitter i kommunestyret i Stranda. Sve sier ifølge NRK at han fikk seg en god latter da han fikk høre om anmeldelsen og mener påstandene er helt absurde.

Det er satt opp et ekstraordinært formannskapsmøte fredag.

