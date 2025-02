Helsingforskomiteen anmelder Kongsberg Automotive

– Det er svært skadelig at enkelte selskap bevisst eller uaktsomt bryter sanksjonene. Det bidrar til at Russland kan fortsette krigen og drepe ukrainere, sier generalsekretær Berit Lindeman til NRK.

Selskapet selv har innrømmet at deres kontroll med videresalg har vært mangelfull, ifølge Lindeman. Kongsberg Automotive har ikke selv solgt delene til russiske kunder, men de er videresolgt av andre kunder.

– Vi tar saken på dypeste alvor og må understreke at vi ikke tar, eller har tatt, lett på sanksjonsregelverket. Selv om det er krevende å ha kontroll over videresalget av våre deler i ettermarkedet, har vi iverksatt en rekke tiltak for hindre at dette skjer igjen, skriver kommunikasjonssjef Therese Skurdal i en melding til NRK.

