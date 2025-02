– Dette er en viktig dag for verdens natur, sier klima- og miljøminister Andras Bjelland Eriksen (Ap), om denne enigheten.

– Landene er enige om hvordan vi skal gi mer effektiv støtte til de landene som trenger økonomisk hjelp til å stanse naturtapet, fortsetter Eriksen.

– Mye arbeid gjenstår, men mange land har strukket seg langt for at forhandlingene skulle komme i havn, påpeker klima- og miljøministeren også, i en pressemelding.

Verken Regnskogfondet eller miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, tar det likevel for gitt at målene om å verne og restaurere 30 prosent av verdens natur innen 2030, vil bli nådd.

Regnskogfondet påpeker at avtalen i Roma kommer parallelt med at flere land – inkludert Storbritannia og USA, reduserer sine internasjonale bidrag til naturvern.

Spire mener at Norge og andre rike land, som EU-landene og USA, må sørge for en kraftig oppskalering av finansieringen av naturavtalen, for at den skal kunne gjennomføres.

– Tenke kreativt

Som Dagsavisen nylig skrev, vil det koste enormt mye å redde verdens natur. Ikke minst for de fattige landene vil det bli krevende å finne penger til de nødvendige tiltakene. Derfor må de rike landene stille opp med store pengeoverføringer. Men naturtoppmøtet i Cali i Colombia i november, endte med en krangel om finansieringen av naturavtalen. Av den grunn stod mye på spill før det oppfølgende naturtoppmøtet i Roma.

Enigheten som ble oppnådd i Roma, viser at de fleste land fremdeles ønsker å stå sammen for å beskytte naturen, konstaterer Anders Haug Larsen, direktør for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet.

– Samtidig er vi nødt til å tenke kreativt rundt hvordan vi skal mobilisere de nødvendige midlene, sier Larsen.

– Forhandlingsresultatet kommer til kort når det gjelder å sikre de nødvendige ambisjonene, men gir oss et utgangspunkt for det videre arbeidet med å lukke finansieringsgapet for naturen.

– Ingen tid å miste

Spire registrerer at «den betente diskusjonen» om naturfinansiering endte med et kompromiss, og ingen endelig avklaring.

Av pressemeldingen fra regjeringen, går det også fram at det ble i Roma ble «oppnådd enighet om en tidsplan for det videre arbeidet med finansiering.»

Men:

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder å bevare verdens naturmangfold og bremse naturkrisa, sier Emma Steig Vandeskog i Spire.

– Når partene viderefører bruken av utilstrekkelige og urettferdige finansieringsinstrumenter, er det derfor enda viktigere at land i det globale nord viser politisk vilje og øker finansieringen til natur.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ser mer positivt på det.

– Jeg er glad og stolt over at verdens land viser at vi også i en mer usikker tid klarer å finne enighet i miljøspørsmål. Det er et viktig signal både mot det neste klimatoppmøtet og mot de internasjonale plastforhandlingene senere i år, sier Eriksen.

Neste naturtoppmøte (COP 17) blir arrangert i Armenia høsten 2026.

