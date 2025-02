Bank får millionstraff for oppbevaring av Krekar-penger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gulating lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten i at Sandnes Sparebank, som i dag heter Rogaland Sparebank, skal dømmes i saken, skriver Rett24.

Mulla Krekar har siden 2006 stått oppført på FNs sanksjonskomités liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida, men banken unnlot våren 2020 å fryse en konto som var blitt opprettet for Najmuddin Faraj Ahmad, best kjent som mulla Krekar.

Etter sanksjonsregelverket skal banker fryse alle penger som tilhører personer som står oppført på sanksjonskomiteens liste.

Banken ble i fjor sommer frikjent i Hordaland tingrett, men lagmannsretten skriver i dommen at banken selv har ansvar for at sanksjonsregelverket etterleves.

Dommen på 1,2 millioner kroner i foretaksstraff er i tråd med aktors påstand.

Bankens forsvarer Svein Holden sier at de vurderer om de skal anke til Høyesterett.

Mulla Krekar soner fortsatt i Italia etter å ha blitt dømt til tolv og et halvt års fengsel der for terrorplanlegging.