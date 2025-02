MDG peker på Jonas Gahr Støre som statsminister

– Vi tror det er større mulighet for å få gjennom et grønnere og varmere Norge ved å samarbeide med Arbeiderpartiet, sier MDG-leder Arild Hermstad til VG.

I høst ville ikke partiet si hvem de ville ha som statsminister etter høstens valg, men det gjør de nå.

– Vi snur ikke, fordi vi hele tiden har vært tydelige på at vi ikke kan samarbeide med Frp. Det er umulig å få til noe av det vi ønsker oss, med dem. Nå har Frp blitt den dominerende kraften på borgerlig side, sier Hermstad.

Han peker på at Fremskrittspartiet stadig blir større på høyresiden i politikken. MDG tror ikke at de får godt nok gjennomslag for sine saker dersom de skal samarbeide med en borgerlig regjering der Frp er størst.

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke overrasket over MDGs nye standpunkt og påpeker at de to partiene står for «det stikk motsatte».

– Vi går til valg på en Frp-Høyre-regjering, fordi landet trenger en ny politisk kurs, ikke en sterkere dose av Arbeiderpartiets politikk i kombinasjon med nye forbud og skattesjokk fra SV, Rødt og MDG. Sammen vil disse partiene sløse bort enda mer av skattepenger på innvandring og ulønnsomme industriprosjekter, sier hun.

