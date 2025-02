Thor Gjermund Eriksen har sagt opp som Bane Nor-sjef – går på dagen

Avgangen blir kunngjort på et allmøte torsdag formiddag, skriver VG.

Bane Nor bekrefter nyheten til NTB.

– Jon-Erik Lunøe er konstituert som ny konsernsjef fra 27. februar, skriver selskapet i en pressemelding.

– Det siste halvannet året har jeg jobbet sammen med gode folk i Bane Nor for å etablere ny konsernstruktur, rekruttere nye ledere og sette sammen ny konsernledelse. Jeg er glad for det arbeidet vi har gjort sammen på disse områdene. Det finnes veldig mange kompetente medarbeidere i Bane Nor og jeg ønsker kolleger lykke til videre med å løse de store utfordringene som ligger foran. Selv vil jeg søke å engasjere meg på andre områder, sier Thor Gjermund Eriksen.

Styreleder Cato Hellesjø sier det er gjennomført «mange store forbedringer» i den korte perioden Eriksen har sittet ved roret.

58 år gamle Eriksen har bakgrunn som kringkastingssjef, konsernsjef i Amedia og administrerende direktør i Norsk Tipping. Han overtok jobben fra Gorm Frimannslund, som trakk seg i mars 2023.

