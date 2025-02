SSB: Arbeidsledigheten holder seg uendret

Andelen arbeidsledige er nå litt lavere enn gjennom store deler av 2024, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge trendtallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), var det var 119.000 arbeidsledige i januar 2025, uendret fra desember.

Ifølge SSB er tallene for desember revidert ned fra 123.000 arbeidsledige og en arbeidsledighetsprosent på 4,1.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) er fornøyd med januartallene.

– Arbeidsledigheten er lav, og det er bra. Det er viktig at vi har klart å ha folk i jobb, samtidig som vi har fått ned prisstigningen, sier Brenna i en kommentar til NTB.

– En jobb gir inntekt, arbeidsfellesskap og mestring i hverdagen for den enkelte. For samfunnet er det nødvendig for å finansiere velferden at alle som kan jobbe er i jobb, legger hun til.

Det er spesielt økt sysselsetting blant unge som har bidratt til nedgangen fra i fjor. Sysselsettingsprosenten for personer i alderen 15 til 24 år økte fra 58,1 til 58,9 fra januar i fjor til samme måned i år.

Også flere i alderen 25 til 74 er i jobb sammenlignet med i fjor, men veksten er ikke like sterk som blant dem under 25 år.

Ifølge sesongjusterte tall ble det fra desember til januar 23.600 flere jobber. Det tilsvarer en økning på 0,8 prosent.

– Det er vanligvis en nedgang i jobber fra desember til januar, men nedgangen er mindre i år enn tidligere år. Når vi da sesongjusterer de foreløpige tallene for januar, viser de derfor en vekst i jobber, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

