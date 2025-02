Rentekutt kunne vært startet tidligere, ifølge rapport fra Norges Bank Watch

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– En konsekvens av politikken som Norges Bank valgte, er at renten holdes høyere lenger. Alle land vi sammenligner oss med, har nå satt ned renten, mens norsk styringsrente henger igjen. Den enkle regelen tilsa at vi skulle ha hatt enda høyere rente, men det var et bevisst valg fra Norges Bank å ikke gjøre det, heter det i rapporten, skriver Dagens Næringsliv og E24

Rapporten er forfattet av sjeføkonom Tore Vamraak i Sparebanken Sør og BI-professor Leif Anders Thorsrud. De mener at sentralbanken bør ha hevet styringsrenten mer, og at den dermed ikke hadde trengt å holde renta høy like lenge. Dermed kunne også rentekuttene startet tidligere.

Flere naboland, samt EU og USA, gjorde i løpet av 2024 flere kutt i sine styringsrenter. Her i Norge ble den imidlertid sittende fast på 4,5 prosent.

I rapporten konkluderes det imidlertid med at Norges Bank har hatt en passende rentepolitikk, til tross for at den overvurderte prisveksten.

