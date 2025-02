PST pågrep Listhaug-demonstrant da hun leverte barna på skolen

– Pågripelsen skjedde inne i skolegården. Flere foreldre og barn ble vitne til pågripelsen. Mange ble redde, sa kvinnen i 40-årene da hun forklarte seg for retten onsdag ifølge Aftenposten.

Pågripelsen skjedde seks uker etter hendelsen der de tre kvinnelige Palestina-demonstrantene fulgte etter Frp-leder Sylvi Listhaug og ropte slagord. Saken går i disse dager i Oslo tingrett.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forsvarer avgjørelsen med at det var en koordinert pågripelse av alle de tre tiltalte samtidig og sier sivilt kledde politimenn forsøkte å gjøre det så diskret som mulig ved utkanten av skolegården.

Kvinnen i 40-årene spurte i retten om det var nødvendig at barn ble vitne til pågripelsen. PST-overbetjenten svarte da at det var kvinnen selv som gjorde to foreldre oppmerksom på at hun ble pågrepet.

De tre kvinnene ble satt i glattcelle etter pågripelsen. Ifølge PST ble det gjort av hensyn til bevisforspillelsesfaren.

Hendelsen skjedde i Oslo sentrum 13. mars i fjor. Listhaug har i retten forklart at det var en skremmende opplevelse, at demonstrantene var aggressive og at hun fryktet vold.

PST har selv anmeldt aktivistene, og Listhaug er derfor kun innkalt som vitne.

