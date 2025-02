Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann (58) er død

Han døde onsdag, skriver VG.

Schumann fikk påvist en svært aggressiv type hjernekreft i oktober 2023.

Han var en av 15 menn som ble dømt for sin medvirkning til Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004. Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner i det som er norgeshistoriens største ran.

Schumann skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under ranet, og ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år. Han ble prøveløslatt fra forvaring i 2014 og endelig løslatt i 2019.

I et intervju med VG i september i fjor, fortalte Schumann om sykdommen, og at han fikk et anfall 26. oktober 2023 som førte til at hjernekreften ble oppdaget.

– Jeg døde 26. oktober i fjor. Mitt forhold til døden ble veldig nært da. Jeg hadde ikke hjertestans, men pustestans – så jeg har vært døden nær allerede, sa han.





