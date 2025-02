Mann erkjenner drap på kvinne på Hamar

– Mannen som onsdag kveld ble avhørt av politiet, erkjente i avhøret at han drepte kvinnen. Han har avgitt en grundig forklaring om hva som skal ha skjedd, men det er likevel viktig for politiet å etterforske bredt for å verifisere at det mannen har forklart er riktig. Vi må også etterforske videre for å avklare hva de andre har gjort og ikke gjort, sier politiadvokat Anders Møllersen i en pressemelding.

Denne mannen samtykker også til varetektsfengsling, men ikke til kontorforretning.

I tillegg har politiet pågrepet ytterligere en person på Hamar i natt. Han er siktet for medvirkning til drap, og han har fått oppnevnt Odd Henning Svalheim som forsvarer. Dermed er i alt fire personer siktet i saken.

Siktet for drap

Det var tirsdag ettermiddag at politiet rykket ut til en bolig i Hamar, etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra huseier. I boligen fant de en død kvinne i 50-årene.

Onsdag ettermiddag sa politiet at de hadde pågrepet tre menn i 40- og 50-årene som da var siktet for medvirkning til drap.

– En av de pågrepne er som følge av forklaringen onsdag siktet for drap. Politiet opprettholder siktelsen medvirkning til drap på de to andre. I tillegg har politiet utvidet siktelsen for tre av mennene til også å gjelde medvirkning til grovt ran, sier Møllersen.

Fengslingsmøter i ettermiddag

I tillegg til mannen som har erkjent drapet, skal det også holdes fengslingsmøte for en av de andre siktede torsdag. Denne mannen samtykker ikke til varetektsfengsling. De to fengslingsmøtene holdes henholdsvis klokken 12 og 13 torsdag i Østre Innlandet tingrett på Hamar.

Den tredje siktede samtykker til både fengsling og kontorforretning, opplyser hans forsvarer Helge Hartz, til NTB.

Den siste pågrepne skal begjæres varetektsfengslet fredag.

