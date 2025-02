Kongen tilbake på jobb fredag

Kanalen får bekreftet av Slottet at kongens offisielle program går som planlagt fredag.

Ifølge kalenderen, skal han i morgen holde statsråd på slottet og ta imot statsministeren i audiens.

Onsdag ble det kjent at kongen måtte utsette reisen til ski-VM i Trondheim som følge av at han var syk med forkjølelse. Etter planen skulle han vært til stede under sprint-finalen for kvinner og menn i Granåsen torsdag.

Kongens første programpost under ski-VM ifølge kongehusets nettsider er nå langrenns- og kombinertøvelsene søndag.

