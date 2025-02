FHI: Influensasmitten øker – største utbrudd på sju år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Martin Daldosso/NTB

– Andel konsultasjoner med influensalignende sykdom i primærhelsetjenesten er økende, med størst legesøkning blant barn og unge, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport.

Andel prøver med påvist influensavirus øker og var på 33 prosent i forrige uke. Forekomsten er høyest blant barn mellom 5 og 14 år.

Totalt er det rapportert i underkant av 690 prøver med påvist influensa blant innlagte i forrige uke. Det er en økning fra rundt 600 prøver de siste to ukene.

Det er på Vestlandet influensasmitte er hyppigst, mens det er mindre forekomst i Nord-Norge.

Færre intensivinnleggelser

Til tross for at sykehusinnleggelser øker, melder FHI likevel om en nedgang i antall alvorlige innleggelser som følge av influensa. De to siste ukene har 21 personer vært innlagt på intensivavdelingen med influensa, men tallet har gått ned til 12.

Det er imidlertid varslet flere influensautbrudd fra helseinstitusjoner de siste ukene.

RS-smitten har økt noe, men er fortsatt på et lavt nivå i befolkningen, skriver FHI. Andel prøver med påvist RS-virus var på 7 prosent forrige uke, mot 5 prosent i uke 5 og 6. Forekomsten er høyere blant barn i aldersgruppen 0 til 4 år, der andelen var på 29 prosent.

1,3 millioner vaksinasjoner

Andelen prøver med påvist covid-19 er nedgående og var på rundt 1 prosent forrige uke. FHI anbefaler imidlertid at vaksiner mot influensa og covid-19 fortsatt tilbys eldre og andre risikogrupper.

Det er registrert over 1,3 millioner vaksinasjoner i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. 65 prosent av de over 65 år er vaksinert. For covid-19-vaksinen er det tilsvarende tallet på 50 prosent.

