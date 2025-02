Bistandsadvokat: Første unnskyldning etter drapet på Jonas

Den hovedtiltalte 34-åringen etter drapet på tiktokeren «LastebilJonas» vedgikk åpent i retten at drapet på 30-årene skjedde fordi han hadde bestilt et voldsoppdrag, men sa at det aldri var meningen at han skulle dø. Under forklaringen sa han gang på gang at det ikke burde ha skjedd, at han skammet seg og beklaget overfor familien til den drepte.

Unnskyldningen fra 34-åringen var den første de pårørende har fått siden drapet for halvannet år siden.

– Betyr ingenting

– Det er han som er årsaken til at Jonas er død. Og så merket vi oss at han ga en slags beklagelse til familien, og da spesielt til samboer Pernille, mot slutten. Men det betyr ingenting for Pernille, sier bistandsadvokat Marijana Lozic til NTB under en pause i retten.

I rettssalen i tingretten i Hønefoss, der rettsoppgjøret etter drapet finner sted, sitter moren, faren, søsteren og samboeren til Jonas Henriksen, Pernille Andersson, bare noen meter unna vitneboksen hvor de tiltalte i saken forklarer seg.

34-åringen har i retten bekreftet påtalemyndighetens hypotese om at sjalusi mot Jonas Henriksen skal ha vært motivet bak skadeverk, forfølgelse og til slutt drapet.

Hadde et «nag»

– Det var dessverre sånn at jeg hadde et nag til Jonas, jeg likte han ikke, sa 34-åringen i retten.

Sjalusien skulle stamme fra at Henriksen hadde hatt en svært kort relasjon med den nåværende samboeren til 34-åringen noen få sommerdager i 2019. På dette tidspunktet hadde samboeren og oppdragsgiveren et opphold i sitt forhold.

– Vi mener jo, som statsadvokaten, at sjalusi er hovedmotivet for dette tragiske som har skjedd, forstå det den som kan, sier Lozic.

– Hadde det ikke vært for at jeg bestilte vold mot Jonas så hadde ikke han vært død, sa 34-åringen da han startet sin forklaring i tingretten i Hønefoss torsdag formiddag.

34-åringen er tiltalt som oppdragsgiveren for mannen som skjøt og drepte Jonas Aarseth Henriksen 17. august 2023 ved den øde hytta i Nes i Ådal. I samsvar med hva også gjerningsmannen har forklart i retten nekter 34-åringen for at han ga ordre om drap på Henriksen.

De fleste andre punktene om vold og skadeverk i tiltalen har derimot 34-åringen erkjent straffskyld for.

Hasj og kontakter

Under forklaringen i retten fortalte 34-åringen at han gjennom mange år hadde solgt hasj og at han hadde kjente og ukjente kontakter på den krypterte meldingstjenesten Signal der han spurte om noen også hadde forbindelser til personer som kunne utføre voldsoppdrag.

Via en tredjemann fikk han kontakt med 29-åringen som ifølge egen forklaring endte med å bli drapsmann i en slags mislykket nidkjærhet til oppdraget han var gitt med å ødelegge beina til offeret. Før dette hadde de begått flere forhold for å plage og true Henriksen sammen med flere venner som på ulike måter skyldte ham penger, kom det fram i retten. Denne gjelden skulle han slette dersom de hjalp ham med hevnaksjoner som skulle ramme Jonas Henriksen.

– Mitt forhold til sånne svarte penger har vært sånn at jeg har vært grei med vennene mine, fortalte mannen i retten.

Løgndetektor

– Vi ønsker å få mest mulig opplysninger rundt hendelsesforløpet og så får det være opp til han hva han forklarer, så må jeg vente til prosedyren med å gi noen karakteristikk av hva jeg synes om det blir sagt, sier statsadvokat Vibeke Gjøslien til NTB etter at retten er hevet.

Det er satt av til sammen 6 uker til saken i tingretten i Hønefoss. En rekke vitner skal forklare seg om drapet og omstendighetene rundt, blant dem også samboeren til 34-åringen og en person som i 2022 utførte en løgndetektortest av kvinnen i forbindelse med 34-åringens sjalusi mot Henriksen.

Også Jonas Henriksens samboer, Pernille Andersson, er ført opp på vitnelista.

