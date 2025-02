TV 2 ikke felt i PFU etter klage fra Ingvild Kjerkol

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet onsdag Ingvild Kjerkols klage mot TV 2. Den tidligere helseministeren klaget inn TV-kanalen i forbindelse med dekningen av saken om masteroppgaven som hun og en medstudent leverte i 2021.

PFU mener TV 2 ikke har brutt god presseskikk. De mener imidlertid at TV 2 både kunne vært mer presise og raskere med å rette opp feil.

Det er to artikler som er klaget inn. Artiklene omhandler Kjerkols masteroppgave fra 2021, der det ble oppdaget tekstlikhet med flere andre akademiske tekster.

– Jeg er fornøyd med at PFU konkluderte med ikke brudd i saken mot Kjerkol, og at det må være rom i den løpende nyhetsdekningen for jevnlige oppdateringer og korrigeringer, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække til TV 2.

Tekstlikhet

TV 2 skrev blant annet at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet fant 43 prosent tekstlikhet i Kjerkol-oppgaven, men dette inkluderte også alt som var skrevet i mediene. Kjerkol mener at TV-kanalen ikke hadde dekning for sin tittel.

PFU-medlem statsviter Asle Toje reagerte på at TV 2 kobler tallet på 43 prosent tekstlikhet i tittelen med direkte plagiat i ingressen, skriver Kampanje.

– Jeg er veldig usikker på om at TV 2 skal slippe unna fellelse i dette tilfellet, sa Toje og henviste til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2 – kildebruk og kontroll av opplysninger.

– Inntrykket man blir sittende igjen med, er at nesten halvparten av Kjerkols masteroppgave var plagiat, sa Toje.

Avviste brudd

TV 2 avviste brudd på god presseskikk og viser til at de har sitert direkte fra vedtaket – og at rapporten ikke inneholdt informasjon om medieomtale.

TV 2 endret deler av de to artiklene, men Kjerkol var ikke fornøyd med tiden det tok. I klagen pekes det også på at TV 2 har brukt begrepet «plagiat», som klager mener ikke er det samme som «tekstlikhet».

Kjerkol mener TV 2 brøt Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2 (kildebruk og kontroll av opplysninger), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.4 (tittel) og 4.13 (feilaktige opplysninger).

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)