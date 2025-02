Stoltenberg: Rom for reallønnsvekst i lønnsoppgjøret

– Jeg skal ikke mene noe om nøyaktig hvordan lønnsoppgjøret skal løses. Det er det partene i arbeidslivet som skal gjøre. Når det er sagt: Det er nok litt rom for reallønnsvekst her. For å si det sånn, sier han ifølge Dagens Næringsliv.

Stoltenberg var tirsdag på Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) inntektspolitiske konferanse. Da han møtte pressen etter talen, utdypet han utspillet.

– Det står nå mye bedre til i norsk økonomi, og det er rom for at lønningene vokser mer enn prisene. Det gjorde de i fjor, og det ligger an til at de også skal gjøre det i år. Og så er det ikke finansministeren som forhandler lønn, det er det partene i arbeidslivet som gjør. Men når jeg er på en inntektspolitisk konferanse i en organisasjon som skal forhandle lønn, så tenker jeg at det var greit å formidle den beskjeden, sier han.

Både LO og YS har vedtatt å kreve økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. NHO vedtar sin forhandlingsposisjon til uken.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Forhandlingene starter 14. mars med LO og YS mot NHO. Årets oppgjør har frist 1. april.

Les også: Jacobsen tar gjenvalg: – Tror folk liker å se et tydelig Ap (+)

Les også: Helikopter-deler fra norsk firma endte opp i Russland

Kommentar: Optimisme og krigsfrykt i skjønn forening på Holmenkollen Park (+)