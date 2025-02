Solberg etter Trumps EU-tollsjokk: – Starten på handelskrigen vi har fryktet

– Dette er starten på handelskrigen vi har fryktet. Norge risikerer nå å bli rammet av tollmurer fra USA og beskyttelsestiltak fra EU. I verste fall kan resultatet bli negative konsekvenser for svært mange norske bedrifter, som til sammen sysselsetter flere hundretusen nordmenn, sier Solberg.

– Dette er alvor, legger hun til.

Trump kom med utspillet onsdag på sitt første regjeringsmøte etter innsettelsen i januar:

– Vi kommer til å kunngjøre dette ganske snart, det blir 25 prosent generelt sett, på biler og alle andre ting, sa han.

Tross alvoret i Trumps uttalelser mener Solberg at vi foreløpig vet lite om hvordan tollen vil slå ut her hjemme.

– Støre-regjeringen har sagt lenge at de har jobbet for å sikre at Norge ikke blir rammet av en mulig handelskrig mellom USA og EU, men ennå vet vi ingenting om hvordan Norge egentlig er stilt. Det skaper stor uro for både folk og bedrifter.

Hun ber regjeringen med én gang komme opp med tiltak.

– Jeg forventer at regjeringen kommer raskt på banen med en plan for hvordan Norge skal møte denne situasjonen, sier hun.

Kommentar: Så enkelt kan ikke Trumps norske venner få slippe unna (+)

Les også: Senator: – Dette er handlingene til en wannabe-diktator

Hilde Restad: Trump tar oss tilbake til kolonitiden (+)